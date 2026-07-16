El primer grupo de los 200 jóvenes de Multiaventuras Jove conocen las actividades antes del viaje a Cantabria

Reunión den la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) reune al primer grupo que participará en Multiaventuras Jove. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer grupo de los 200 jóvenes que participarán este verano en la segunda edición de Multiaventuras Jove se ha reunido este jueves para conocer las actividades del programa antes de viajar a Cantabria el próximo 21 de julio.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los participantes, de entre 18 y 30 años, integran la primera de las cuatro tandas previstas, que se desarrollará del 21 al 25 de julio. Las siguientes estancias tendrán lugar del 2 al 6 de agosto, del 30 de agosto al 3 de septiembre y del 5 al 9 de septiembre.

Durante la sesión informativa, que ha tenido lugar en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) los jóvenes han recibido detalles sobre el funcionamiento del programa y las actividades previstas, entre las que figuran rafting, surf, barranquismo, vía ferrata, kayak, senderismo, rutas a caballo y visitas culturales.

La institución insular ha señalado que la iniciativa busca fomentar un ocio saludable, el trabajo en equipo, la autonomía personal y el contacto con la naturaleza a través de experiencias de turismo activo.

Al encuentro han asistido el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, quienes han dado la bienvenida a los participantes y les han presentado el desarrollo del programa, además de animarles a participar en el resto de actividades dirigidas a la juventud que impulsará el Consell de Mallorca durante los próximos meses.