La primera fase de reforestación del parque natural de Llevant termina con más de 20.000 árboles plantados. - CAIB

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera fase del plan de reforestación del parque natural de la Península de Llevant, en Mallorca, ha finalizado con más de 20.000 árboles plantados.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en un comunicado, ha valorado de forma positiva estas actuaciones y ha reafirmado su voluntad de superar los 40.000 árboles y arbustos plantados en 2027.

Durante esta campaña se han realizado más de 41.000 hoyos mediante maquinaria especializada, concretamente con una retroaraña adaptada a terrenos pedregosos y de difícil acceso.

A partir de estos trabajos previos, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha llevado a cabo las tareas de plantación, con un total de más de 20.000 ejemplares de especies autóctonas como el pino blanco, el acebuche, la encina, el aladierno, la mata y el palmito.

Todo el plantel utilizado se ha producido en el vivero forestal de Menut, en Escorca, a partir de semilla autóctona recogida en localidades cercanas.

Este es un hecho, ha señalado el conseller del ramo, Joan Simonet, que permite "preservar la diversidad genética de las especies y mejorar su adaptación a las condiciones ambientales del terreno".

Durante las tareas de reforestación también se han marcado una serie de ejemplares con el objetivo de poder hacer el seguimiento de la evolución de la reforestación a lo largo del tiempo, tanto en lo que respecta a la supervivencia como al crecimiento de las diferentes especies plantadas.

UN BOSQUE "MÁS RESILIENTE"

El conseller ha visitado el parque natural este miércoles y ha destacado que esta iniciativa refleja el compromiso del Govern con la recuperación activa de los espacios naturales degradados por los incendios forestales.

"No se trata solo de plantar árboles, sino de planificar un bosque más resiliente, con una estructura mejor y más capacidad de regeneración ante futuros episodios de emergencia climática", ha dicho.

Simonet también ha señalado que esta intervención permite "actuar en zonas donde la reforestación natural presenta una elevada dificultad, restaurar la cobertura vegetal, mejorar la estructura forestal, favorecer la retención de agua en las partes altas de la cuenca y reducir la erosión del suelo, especialmente relevante ante episodios de lluvias intensas".

El conseller ha puesto en valor la colaboración con la Fundación TUI Care Foundation y la labor técnica Ibanat, así como la implicación de centros educativos y entidades sociales en el desarrollo del proyecto.

En este sentido, se han organizado un total de 15 jornadas de educación ambiental y de voluntariado, con la participación de 329 personas procedentes de escuelas, institutos y entidades sociales.

Por su parte, el gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha recordado que las actuaciones de reforestación se reanudarán en otoño y que está previsto que el proyecto se dé por completado en el año 2027 con la plantación de más de 40.000 árboles y arbustos en el conjunto de la zona de actuación.

Llabrés ha indicado que, en los años siguientes, el proyecto entrará en una fase de mantenimiento que incluirá la instalación y mejora de cerramientos para evitar el impacto del herbivorismo de las cabras asilvestradas, así como la reparación de los desperfectos que se puedan producir.

Además, se llevará a cabo la retirada progresiva de los protectores individuales y la ejecución de trabajos selvícolas de mantenimiento, como podas y aclareos, con el objetivo de favorecer el correcto desarrollo del nuevo bosque.