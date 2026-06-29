Las primeras pruebas competenciales de acceso a la función pública de Baleares reúnen a 260 aspirantes

Archivo - Alumnos hacen un examen de la EBAP - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 aspirantes se han presentado el pasado fin de semana a las primeras pruebas competenciales en la historia de la función pública de Baleares, correspondientes al cuerpo superior y a los cuerpos facultativos.

Según ha destacado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, las pruebas se han cerrado con un éxito de participación.

En este sentido, el pasado domingo se llevaron a cabo los exámenes de los cuerpos facultativos en las especialidades de telecomunicaciones, de informática de los subgrupos A1 y A2, y de las escalas de arquitectura y arquitectura técnica (todos en Mallorca).

Así, de los 111 aspirantes convocados, se presentaron un total de 97 (el 87,4%). Por categorías, en arquitectura A1 realizaron las pruebas un 96,7%; en informática A1, un 85%; en telecomunicaciones, un 100%; en informática A2, un 69,2%, y en arquitectura A2, un 86,9%.

Los buenos datos de participación en las pruebas de los cuerpos facultativos, ha resaltado la Conselleria, se suman a los del cuerpo superior que se desarrollaron el pasado sábado.

Así, de los 178 aspirantes que habían sido convocados a presentarse a las pruebas del cuerpo superior (175 del turno libre y tres del turno de reserva para personas con discapacidad, todos en Mallorca), se presentaron 163 (un 91,5%) de los convocados.

Tanto los aspirantes del cuerpo superior como los de los cuerpos facultativos han llevado a cabo por primera vez pruebas competenciales en el acceso a la Administración en Baleares.

En este sentido, han tenido que afrontar un caso práctico o varios casos prácticos planteados a partir de una situación o situaciones reales o simuladas de gestión pública, relacionadas con las funciones del cuerpo convocado, en las que se evalúan las evidencias de cada una de las competencias.

Con estas pruebas competenciales, la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) pone en marcha un proyecto piloto para reformar el modelo de selección de personal público.

La Administración ha detectado que los procesos selectivos tradicionales tienen una duración excesiva y que en algunos casos quedan plazas desiertas, lo que dificulta cubrir necesidades de personal.

Por este motivo, se ha revisado el sistema de oposiciones con el fin de hacerlo más ágil y eficiente, incorporando la evaluación de competencias profesionales.

El nuevo modelo pretende valorar de manera más equilibrada conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, con el objetivo de identificar mejor el talento necesario para desarrollar con eficacia las funciones de los puestos de trabajo, ha subrayado la Conselleria.