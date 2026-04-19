Primeros pasos para declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial las telas de 'llengües'

Archivo - Tela de 'llengües' mallorquina. - TEIXITS VICENS - Archivo

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, asistirán este lunes a la reunión del Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial que incoará el expediente para declarar las telas de 'llengües' como Bien de Interés Cultural Inmaterial (Bicim).

En la misma sesión, las 'rondalles' mallorquinas se declararán oficialmente Bicim antes de su ratificación en el pleno del Consell de Mallorca.