A prisión por apuñalar a un hombre que no quiso comprarle droga en Son Banya

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente apuñalar a otro que no quiso comprarle droga en el poblado de Son Banya. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ingresó en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 05.35 horas cuando se produjo la agresión, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Varias patrullas acudieron al poblado y vieron al herido junto a otra persona que lo estaba auxiliando. Según la investigación, el hombre había ido al poblado para comprar droga y al discutir con el vendedor decidió irse a otro punto de venta.

En ese momento, el vendedor se volvió agresivo y le asestó una puñalada en el costado, a la altura del pulmón. Así, el herido fue trasladado a un centro hospitalario.

Los agentes identificaron al presunto autor el pasado viernes por la mañana. Según la Policía, el hombre había infringido una orden de alejamiento del poblado de Son Banya, por lo que también fue detenido por quebrantamiento de una orden judicial.