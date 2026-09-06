Prisión para dos detenidos por robar cadenas de oro mediante tirones en un evento en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar varias cadenas de oro en una zona de ocio de Palma el pasado fin de semana. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Los presuntos autores tiraban fuertemente de las joyas que las víctimas llevaban y aprovechando el tumulto desaparecían entre la gente, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

El pasado sábado por la tarde agentes de la Comisaría de Oeste establecieron un dispositivo policial en una zona de ocio en el barrio de la Indioteria para la prevención tanto del tráfico de drogas como ante posibles robos con violencia y hurtos que pudieran cometerse dada la gran afluencia de personas.

Los policías observaron un gran tumulto en una zona del recinto y, una vez en el lugar, vieron a dos hombres forcejeando en el suelo por lo que intercedieron entre ambos. Uno de los hombres se identificó como agente de la Policía Nacional, el cual se encontraba disfrutando del evento.

El agente informó que había sido testigo de cómo el hombre con el que forcejaba había sustraído una cadena de oro a un joven. El agente al observar el robo e intentar retener al presunto autor, vio como este entregó la joya a otro hombre que iba acompañado por una mujer, que se guardó la joya debajo de un gorro que portaba.

Ambos habían abandonando el lugar al iniciarse el forcejeo hasta la llegada de los policías. Una vez que el presunto autor fue retenido por los agentes, el policía nacional fuera de servicio aportó las características del otro presunto autor y de la mujer que iba con él.

Otros agentes fueron requeridos por un joven que informó que mientras se encontraba disfrutando del evento notó un fuerte tirón de la cadena de oro que portaba en el cuello. La víctima observó a un hombre alejándose con la joya aprovechando el tumulto, si bien pudo ser interceptado por otras personas antes de abandonar el lugar.

Uno de los jóvenes victima de los robos mostró unas grabaciones en las que se veía el momento en el que sufrió el robo, pudiendo identificar plenamente a ambos presuntos autores, uno de origen italiano y el otro colombiano.

Los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia. Posteriormente, los investigadores localizaron a un tercer joven que denunció el robo de una cadena de oro en el interior del recinto, confirmados los hechos se procedió a la imputación de este nuevo delito a los dos presuntos autores.

Finalmente, los supuestos autores fueron presentados ante la autoridad judicial por tres robos con violencia donde se ordenó el ingreso en prisión de ambos. La investigación sigue a abierta no se descartan nuevas detenciones.