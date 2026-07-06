A prisión dos jóvenes por robar relojes de lujo en Sant Antoni

Archivo - Coche y agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, hurto y pertenencia a organización criminal. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.

Según ha informado la Guardia Civil este lunes, el pasado 13 de junio agentes especializados en Policía Judicial iniciaron una investigación al tener conocimiento de un presunto robo con violencia.

La víctima denunció haber sido abordado por dos jóvenes mientras se encontraba en la terraza de un establecimiento de Sant Antoni de Portmany.

Mediante la técnica de distracción denominada 'Ronaldinho', los presuntos autores se acercaron a la víctima y, tras intentar sustraerle el reloj sin éxito, le propinaron golpes hasta lograrlo.

Los agentes, pudieron constatar que los autores habían estado vigilando a la víctima tras observar que éste portaba un reloj de alta gama.

También pudieron relacionar a los dos presuntos autores con el hurto de otro reloj de lujo el 14 de junio, esta vez en el Paseo de Poniente. En esta ocasión, habrían robado el reloj sin que el propietario se percatase de ello.

Después, los presuntos autores, de origen magrebí de 26 y 27 años, abandonaron la isla y, a su regreso, los agentes procedieron a la detención de ambos en el aeropuerto de Eivissa.