A prisión por entrar en casa de su expareja mientras esta dormía y agredirla en Manacor

Prisión para un detenido por entrar en la casa de su expareja mientras esta dormía y agredirla en Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente entrar en el domicilio de su expareja cuando esta dormía y agredirla. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, la víctima estaba durmiendo en su vivienda y se despertó de repente al oír ruidos en el exterior y gritos de un hombre, que reconoció como su expareja.

El presunto autor saltó la verja de entrada, entró en la casa y se dirigió a la habitación, donde la víctima le exigió que se marchase pero el hombre hizo caso omiso.

La mujer cogió el teléfono para llamar al 091 y trató de escapar para refugiarse en su coche. En ese momento, el supuesto agresor salió tras ella y la golpeó, diciéndole que si llamaba a la Policía la iba a matar.

El teléfono cayó el suelo y la víctima finalmente pudo refugiarse en su coche y avisar a los agentes. A la llegada de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor, tras atender a la víctima, los agentes entraron en la casa para detener al hombre.

El sospechoso, al que le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima, fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena.