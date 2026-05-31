Prisión para un hombre detenido por robar en 40 coches aparcados en Camp Redó y Cas Capiscol

Un agente de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Oeste. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre arrestado por, presuntamente, haber robado en el interior de 40 coches aparcados en los barrios palmesanos de Camp Redó y Cas Capiscol.

El Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional inició una investigación a raíz de múltiples robos cometidos los días 8, 9 y 10 de mayo, siempre de madrugada, en calles y aparcamientos de las citadas barriadas.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que los investigadores averiguaron que el presunto responsable era un hombre que actuaba por la zona y utilizaba un destornillador para romper los cristales de los vehículos. Del total de robos, 18 se produjeron en un aparcamiento de una zona comercial y el resto por diferentes calles de los alrededores.

Asimismo, comprobaron como el hombre había conseguido sustraer una tarjeta bancaria de uno de los vehículos y la había utilizado en un local para hacer varias compras.

Días después del primer robo, unos vecinos avisaron a los servicios de emergencias al ver a un hombre fracturar los cristales de dos vehículos de madrugada. Al lugar acudió en un primer momento una patrulla de la Policía Local de Palma que retuvo al hombre y después se personaron varias patrullas de la Policía Nacional, que comprobaron que había seis vehículos violentados.

Los agentes de la Policía Nacional reconocieron al hombre porque en una comunicación interna se le identificaba como autor de múltiples delitos de robo con fuerza en vehículo cometidos en la zona los últimos días, por lo que se hicieron cargo de la intervención y procedieron a su detención. Uno de los policías cacheó al hombre y le intervino un destornillador.

El Grupo de Policía Judicial siguió con las pesquisas hasta obtener pruebas y evidencias que incriminaban al hombre, por lo que finalmente lo detuvieron como presunto autor de 39 robos con fuerza en interior de vehículo y un delito de estafa, al efectuar compras con una de las tarjetas sustraídas en uno de los vehículos.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó su ingreso en prisión provisional. Días después, los investigadores obtuvieron pruebas de otro robo con fuerza en el interior de otro vehículo, por lo que sumaron este nuevo este nuevo delito a su expediente.