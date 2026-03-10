Prisión e inhabilitación para un enfermero por realizar tocamientos a una paciente en un hospital de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un técnico auxiliar de enfermería ha sido condenado este martes a un año de prisión y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria por realizar tocamientos a una pacientes en un hospital de Palma.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio.

El hombre ha reconocido que el 11 de octubre de 2021 mientras la víctima se encontraba ingresada en el centro hospitalario tumbada en una cama con los ojos cerrados y en estado de intoxicación etílica le realizó tocamientos de carácter sexual en tres o cuatro ocasiones.

El hombre evitará la prisión si no delinque en los próximos cuatro años y abona en seis meses los 5.000 euros de responsabilidad civil.