A prisión por maltratar a su mujer y a sus hijos en un pueblo de Mallorca

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de Inca a enviado a prisión a un hombre por supuestamente maltratar a su mujer y a sus hijos en un pueblo de Mallorca.
El hombre fue detenido el pasado 18 de marzo por la Guardia Civil, según ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora' y han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.
El varón, de 59 años, ha sido acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar.