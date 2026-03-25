A prisión por maltratar a su mujer y a sus hijos en un pueblo de Mallorca

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 9:44
PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Inca a enviado a prisión a un hombre por supuestamente maltratar a su mujer y a sus hijos en un pueblo de Mallorca.

El hombre fue detenido el pasado 18 de marzo por la Guardia Civil, según ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora' y han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

El varón, de 59 años, ha sido acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

