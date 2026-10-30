Prisión provisional para la conductora fugada que dio positivo en drogas tras un accidente en Eivissa

EIVISSA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Eivissa, en funciones de guardia, acordó este jueves la prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 30.000 euros para una conductora detenida, implicada en un accidente de tráfico. La mujer, que se dio a la fuga, dio positivo en drogas y alcohol.

Además, la magistrada le ha retirado el permiso de conducir, según han informado fuentes jurídicas. En el caso de que la investigada pague la fianza, deberá comparecer cada 15 días ante el órgano judicial y tendrá prohibida la salida del territorio.

En el accidente, un motorista, de origen italiano y 35 años de edad, resultó herido muy grave y fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases, según informó el Área de Salud pitiusa.