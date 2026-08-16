Prisión para tres detenidos por varios robos en coches y bares en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer como presuntos autores de varios robos en vehículos y en bares, así como el uso de tarjetas bancarias robadas. Los tres hombres han ingresado en prisión provisional.

Uno de los robos tuvo lugar a finales de julio durante la noche en el barrio de Arxiduc cuando, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los sospechosos fracturaron el bombín de la puerta de un bar para entrar a robar.

Los supuestos autores robaron 500 euros de la caja registradora, así como una tarjeta bancaria de la empresa. Durante los siguientes días, los asaltantes habrían utilizado la tarjeta para realizar varios cargos en diferentes negocios.

Los agentes del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico de la Policía Nacional iniciaron una investigación para identificar a los responsables.

Durante la investigación, los agentes determinaron la presunta implicación de cuatro personas y que algunas de ellas utilizaban documentación de otra persona.

Tal y como se había denunciado días antes, dicha documentación habría sido sustraída cuando los sospechosos fracturaron la ventanilla de un vehículo y accedieran a su interior, apoderándose de diversos efectos.

Entre estos, estaba la documentación que posteriormente habría sido utilizada por los presuntos autores para identificarse como otra persona.

De la misma manera, los agentes conocieron que el principal investigado, a mediados de julio, había participado en otro robo con fuerza en un otro bar.

En esa ocasión, sustrajeron entre 2.000 y 3.000 euros de la máquina recreativa de juegos de azar, 400 euros de la caja registradora y 150 euros que había en un vaso. Para ello, destrozaron tanto la máquina tragaperras como la máquina registradora, dejándolas prácticamente inservibles.

Los investigadores relacionan también a los mismos tres agresores con otras cinco sustracciones en turismos por diferentes zonas de Palma. En total, presuntamente fracturaron y robaron en seis coches distintos.

Una vez esclarecida la identidad de los presuntos autores y realizadas varias gestiones para localizares, los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas, de origen español, el pasado martes, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza y otro de estafa.

También, se imputó un delito de falsedad documental a los varones que se identificaron con documentación que no era suya. Los detenidos pasaron a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para los tres hombres.