El proceso participativo para la nueva de la estrategia balear de educación ambiental cuenta con 400 aportaciones

Educadoras ambientales con un grupo de niños. - CAIB

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha avanzado en la revisión de la estrategia balear de educación ambiental tras registrar cerca de 400 aportaciones en el proceso participativo a partir de reuniones con el sector y a través del portal de participación ciudadana.

La Conselleria ha señalado en un comunicado este miércoles que, a partir de las conclusiones obtenidas, iniciará la definición de las líneas de trabajo para el futuro de la educación ambiental en Baleares con el objetivo de tener una estrategia actualizada que establezca una nueva hoja de ruta adaptada a la realidad ambiental, social y educativa actual.

Este proceso se ha desarrollado a través de dos canales, el portal de participación ciudadana y un programa de reuniones sectoriales con agentes vinculados a la educación ambiental en las Islas. En total, el proceso ha contado con unos 400 participantes, de los cuales 265 se han dirigido a través del cuestionario del portal de participación ciudadana y los 119 restantes, mediante reuniones sectoriales.

Las nueve reuniones sectoriales han permitido incorporar las aportaciones de representantes de la administración pública, el sistema educativo, la universidad, las entidades ambientales, el sector socioeconómico, la ciudadanía y profesionales vinculados a la educación ambiental.

Entre las principales conclusiones del proceso destaca el amplio consenso sobre la necesidad de reforzar la educación ambiental como una política pública transversal, estable y coordinada.

Las aportaciones recogidas señalan, entre otras prioridades, una mayor integración de la educación ambiental en todas las etapas educativas, el refuerzo de la coordinación entre administraciones, centros educativos, entidades y otros agentes, la profesionalización del sector y la consolidación del trabajo en red.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que la estrategia actual se elaboró hace más de 20 años y, "desde entonces, tanto los retos ambientales como la sociedad han cambiado mucho". Según ha considerado, "era necesario revisarla".

En este sentido, ha sostenido que la educación ambiental debe ser "una herramienta útil para concienciar, pero sobre todo para implicar a la sociedad en la conservación del entorno y en el uso responsable de los recursos naturales".

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha indicado que "la revisión de la estrategia balear de educación ambiental "tiene como objetivo detectar las necesidades existentes, recoger opiniones y propuestas de los diferentes grupos sociales".

Además, ha asegurado que el proceso participativo "pretende generar compromiso y corresponsabilidad entre los diferentes agentes implicados".