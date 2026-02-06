La producción industrial sube un 4,1% en diciembre en Baleares

Archivo - Vista general de la cadena de producción y envasado de la fábrica de Cocacola. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 4,1% interanual el pasado mes de diciembre en Baleares, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de 2025 la producción industrial en Baleares creció un 4%.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 11,6% con un aumento del 16,6% en el caso de los duraderos y un 9,8% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 11,8%; los bienes intermedios anotaron un 4,4% menos y los de la energía, un 0,5% menos.