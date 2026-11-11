Profesionales agrarios participarán en una jornada para mejorar la comercialización de experiencias en sus explotaciones - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del sector agrario participarán el próximo lunes en una jornada dedicada a crear o mejorar la comercialización de experiencias vinculadas a sus explotaciones, que tendrá lugar de 09.00 a 13.45 horas en el espacio Francesc Quetglas de Palma.

El objetivo, según ha explicado este miércoles en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, es ofrecer herramientas prácticas para transformar los conocimientos, los procesos de producción, los alimentos y el entorno de las fincas en propuestas que permitan acercar la actividad agraria al público y explorar fuentes complementarias de ingresos.

Bajo el nombre 'De ver a vivir', la jornada dará continuidad a una formación iniciada en octubre de 2025 centrada en las herramientas de marketing agroalimentario. En esta ocasión, el programa profundizará en las posibilidades que ofrecen las experiencias en las explotaciones para dar a conocer el origen de los alimentos, explicar el trabajo de los productores y reforzar el vínculo entre el producto local y el territorio.

El programa se estructurará en tres ponencias. Carles Mera, técnico en marketing y comunicación especializado en el sector turístico y agroalimentario, abordará cómo crear experiencias turísticas vinculadas a productos agroalimentarios. Mientras, la fundadora de Vilateral y especialista en comunicación del vino y la gastronomía, Patrícia de Golferichs, hablará de cómo comunicar el valor de las experiencias enoturísticas y conectar con su público y, finalmente, el director ejecutivo de Tour2B, Toni Mesquida, tratará la comercialización de las experiencias y los canales para llegar a los públicos adecuados.

El encuentro también incluirá una mesa redonda para compartir experiencias, aprendizajes y oportunidades del entorno agrario. Moderada por la periodista Conxa Rosillo, contará con la participación de Biel Llull, de Terragust; Nicolau Pere Cerdà, de Sa Cabreta; Leonor Amengual, de Mallorca Native; Omar Jover, de Utòpik Sa Marjal, y Josep Juhé, de Bodega Ribas.

Además de las ponencias, las personas asistentes dispondrán de una herramienta de trabajo para identificar los elementos singulares de su explotación, plantear posibles actividades y explorar a qué público pueden dirigirse y cómo comercializarlas.

Este trabajo, ha añadido la Conselleria, podrá servir de punto de partida para solicitar una sesión de acompañamiento individual con el equipo de Picnic. El programa también prevé una pausa con producto local para facilitar el intercambio entre participantes.

Las 60 plazas presenciales se dirigen a consejos reguladores, productores, cooperativas y asociaciones de productores, y se asignarán por orden de inscripción, que es gratuita. También se podrá seguir la jornada mediante una retransmisión en directo, una modalidad abierta a todos los perfiles que facilita la participación desde las diferentes islas.