Profesionales de diferentes ámbitos abordan en Son Espases la detección precoz de la desnutrición en personas mayores. - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda 'Jornada balear de Atención Nutricional a la Persona Mayor con Cronicidad: Enfoque Multidisciplinar y Continuidad Asistencial', celebrada en el Hospital Universitario Son Espases ha reunido en el centro hospitalario a profesionales de diferentes ámbitos para abordar la detección precoz de la desnutrición.

El encuentro, en el que ha participado la consellera de Salud, Manuela García, ha reunido a profesionales sanitarios para analizar los retos actuales de la atención nutricional de las personas mayores y la importancia de un abordaje multidisciplinar y coordinado que garantice la continuidad asistencial.

Según ha recordado la Conselleria en un comunicado, la desnutrición asociada a la enfermedad es uno de los principales desafíos sanitarios en la atención a las personas mayores con cronicidad.

Según los datos disponibles en España --una realidad extrapolable a Baleares-- la desnutrición puede afectar hasta al 50 por ciento de los pacientes hospitalizados, al 28 por ciento de las personas atendidas en centros sociosanitarios y al 8 por ciento de los pacientes ambulatorios que viven en la comunidad.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la detección precoz y el abordaje integral de un problema que a menudo pasa desapercibido.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de la especialista en Endocrinología y Nutrición Clínica de la Unidad de Nutrición del Hospital Universitario Son Espases, María Villaplana, que ha abordado la importancia de la evaluación nutricional en el paciente crónico para detectar de forma temprana situaciones de riesgo o de desnutrición ya establecida.

La especialista ha destacado que la desnutrición tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de los pacientes y se asocia a un mayor riesgo de caídas, fracturas, deterioro cognitivo, complicaciones frente a enfermedades agudas y estancias hospitalarias más prolongadas. Además, los pacientes desnutridos suelen tolerar peor los tratamientos complejos, como los oncológicos, lo que genera un mayor consumo de recursos sanitarios.

Durante su intervención, la doctora Villaplana ha remarcado la necesidad de implantar programas de cribado nutricional que permitan detectar precozmente a los pacientes en riesgo de desnutrición y facilitar su tratamiento.

Asimismo, ha defendido una actuación coordinada entre los distintos niveles asistenciales y profesionales sanitarios, así como la implantación de cribados de desnutrición y sarcopenia en hospitales, centros de salud y residencias para mejorar la continuidad asistencial y la calidad de vida de los pacientes.

Durante la jornada también se han tratado el impacto de la desnutrición en las enfermedades crónicas, las dietas especiales y la disfagia, además de celebrarse sesiones dedicadas al papel de la atención primaria en la detección precoz de la malnutrición, la coordinación asistencial y la aplicación de la inteligencia artificial a la nutrición.

También han participado Cristina Granados, directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, y F. Margarita Lozano, especialista de la Unidad de Nutrición del Hospital General.