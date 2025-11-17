Un profesor acepta seis meses de cárcel por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de Tecnología de un colegio de Mallorca ha aceptado seis meses de prisión por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes, a quienes profirió comentarios sexuales y realizó tocamientos.

Ha sido al inicio del juicio que tenía que celebrarse en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en virtud del acuerdo alcanzado por las partes.

La Sala ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas --los hechos se remontan a 2018-- y después de que el condenado haya abonado una indemnización de 1.000 euros.

El docente se ha confesado autor, por un lado de tocamientos inadecuados a varias alumnas, así como de comentarios sexuales, a veces en presencia de otros escolares.