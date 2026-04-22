Un profesor de un instituto de Mallorca, detenido por tocamientos a una alumna

Archivo - Imagen de archivo de un aula.- GVA EDUCACIÓ - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un profesor de un instituto de una localidad de Mallorca por supuestos tocamientos a una alumna.

La denuncia por un presunto delito de agresión sexual y el posterior arresto al docente ocurrieron a finales del mes de marzo, según ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El docente, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Educación y Universidades, ha sido suspendido hasta final de curso.