Las profundidades del mar, en directo: una cámara permite ver el fondo marino en la reserva del Ponent de Mallorca. - IB3-IBRED

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

IB3 e IB-Red han lanzado una iniciativa que combina tecnología, comunicación y divulgación del patrimonio natural de Baleares, para la emisión en directo del fondo marino de la reserva marina del Ponent de Mallorca, en torno al islote del Toro, en Calvià.

Según ha explicado IB3 este martes en un comunicado, el proyecto pone a disposición de la ciudadanía una ventana audiovisual al fondo marino, accesible desde cualquier dispositivo -móvil, tableta u ordenador-, que permite observar en tiempo real la biodiversidad de un espacio natural protegido.

El objetivo es acercar el patrimonio natural de Baleares a toda la ciudadanía y facilitar el acceso a un entorno que, normalmente, solo puede observarse a través de la práctica del submarinismo.

La cámara permite contemplar el fondo marino a unos cinco metros de profundidad y descubrir, en directo, la vida que habita en esta zona protegida. Según ha señalado el ente público, la propuesta está pensada para abrir las puertas de la riqueza submarina a personas mayores o a quienes no pueden practicar actividades submarinas.

La emisión en directo se enmarca también en las acciones de divulgación previas al estreno del documental 'Arxipèlag Blau' el próximo mes de septiembre.

El proyecto tiene como eje central la visibilización de la riqueza de la fauna y los ecosistemas marinos de las Islas y la generación de una conciencia más grande.

El ente público ha destacado que la señal en directo ya está disponible de manera abierta en las plataformas digitales de IB3.