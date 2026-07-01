El programa de atención psicológica en centros de salud de Eivissa atiende en nueve meses un total de 3.150 consultas

EIVISSA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa piloto de atención psicológica en centros de salud de Eivissa ha atendido en nueve meses 3.150 consultas, prestando una atención precoz en salud mental a 1.200 personas. La demora media hábil para ser atendido por el programa de psicología en Atención Primaria es de 5,2 días.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este miércoles el Centro de Salud Vila donde ha mantenido un encuentro con los psicólogos que forman parte del programa piloto de atención psicológica en la Atención Primaria.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, el programa de atención psicológica se implantó en todos los centros con el objetivo de agilizar y mejorar la accesibilidad a la atención emocional en los centros de salud y facilitar que los pacientes con trastornos leves sean atendidos en el nivel asistencial más próximo.

El nuevo programa ofrece atención a personas con malestar emocional para dar una atención más temprana y precoz y, si se detecta algún trastorno grave, poder intervenir antes de que este proceso progrese o se cronifique con la derivación al segundo nivel asistencial.

La incorporación de psicólogos a la Atención Primaria ha supuesto un cambio en el enfoque en salud mental que facilita que los pacientes con trastornos leves sean atendidos en el nivel asistencial más próximo, según ha insistido el Área de Salud.

Para ello, el Govern invertirá hasta el año 2027 un total de 4,2 millones de euros en los centros de salud de la Comunidad autónoma balear.

Además, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil ha incorporado un psicólogo clínico, una terapeuta ocupacional y un trabajador social.

También, la Unidad de hospitalización de Psiquiatría del Hospital Can Misses ha reforzado su plantilla incorporando a una técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y a un celador más a la plantilla de su unidad de hospitalización.