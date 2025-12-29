El programa Fiestas Seguras del Govern se estrenará en la Nochevieja de Ibiza y cuenta con 26 municipios adheridos

Archivo - Cartel sobre la no venta de alcohol a menores - CAIB - Archivo

IBIZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Fiestas Seguras del Govern balear se estrenará en la celebración de la próxima Nochevieja de Ibiza con el objetivo de garantizar que las grandes celebraciones populares se desarrollen en un entorno seguro, preventivo y responsable.

Según ha informado en rueda de prensa la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la primera actuación del programa tendrá lugar la noche del miércoles en la carpa del paseo de Vara de Rey, en Ibiza, donde se ha previsto el dispositivo especial de seguridad y prevención contemplado en el programa.

El plan de objetivos de la fiesta ha sido acordado y firmado entre la Jefatura de la Policía Local de Ibiza y el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (ISPIB), lo que garantiza una actuación coordinada y el compromiso institucional de todas las partes implicadas.

Una de las acciones más destacadas es que, por primera vez, se llevará a cabo en Ibiza una formación específica en dispensación responsable de alcohol dirigida a vendedores y dispensadores no profesionales, aquellos que trabajan de forma puntual en las barras de las fiestas populares. No se trata de una actuación aislada y exclusiva de esta celebración, sino de una actividad que se prevé realizar en cada una de las fiestas adheridas al programa.

Con motivo de la Nochevieja, además este lunes se imparte una formación piloto titulada 'Dispensación responsable de alcohol' a cargo del Plan de Adicciones y Drogodependencia de Baleares (Padib) de la Conselleria de Salud, junto con el Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas del Consell.

El curso abordará aspectos como la prohibición absoluta de servir alcohol a menores, la negativa a dispensar alcohol a personas en estado de embriaguez, cómo decir que no de manera adecuada y segura y herramientas prácticas para el personal de barra, una experiencia piloto que se quiere ampliar en el futuro con acciones formativas de mayor alcance.

Además de la formación específica a dispensadores de alcohol no profesionales, el programa también prevé para esta Nochevieja -y para todas las fiestas del programa- la entrega de material informativo sobre la prohibición de venta de alcohol a menores, la revisión de las medidas de seguridad de los locales próximos, la presencia de Protección Civil, la asistencia sanitaria contratada, la seguridad privada para reforzar el dispositivo y la instalación de un punto de apoyo contra las agresiones sexuales. Asimismo, se ha previsto la elaboración y difusión de un vídeo preventivo en las redes sociales.

Durante la presentación del programa en Ibiza, el alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, ha destacado que la Nochevieja es una de las citas más multitudinarias del año y no hay fiesta sin seguridad. Con este programa pueden "anticipar riesgos, coordinar mejor todos los servicios y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: en Ibiza queremos fiestas abiertas y divertidas, pero también seguras, respetuosas y bien organizadas, con el compromiso conjunto de todas las administraciones para que la convivencia y la tranquilidad vayan siempre de la mano de la celebración".

26 MUNICIPIOS ADSCRITOS

El programa se pondrá en marcha en 2026 tras el éxito de las tres experiencias piloto en las fiestas del Firó de Sóller, Sant Joan en Ciutadella y la Patrona de Pollença. Impulsados por los resultados de estas pruebas piloto, 26 municipios se han adherido a la iniciativa, entre ellos cuatro de Ibiza: Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia e Ibiza.

Según el Govern, estos 26 municipios adscritos evidencian la buena acogida del modelo, la necesidad de extenderlo por todo el archipiélago, así como la sensibilidad y la apuesta de los ayuntamientos por la seguridad pública y la tranquilidad de sus ciudadanos.