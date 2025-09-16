El programa 'formentera.eco' registra cuotas del 100% de ocupación durante 74 días de este verano

FORMENTERA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Formentera ha destacado que las cuotas del programa 'formentera.eco' han estado al 100 por cien de ocupación 74 días de esta temporada.
Según ha informado en un comunicado el Consell, en junio se llegó a este tope durante 12 días; durante 25 jornadas en julio; los 31 días de agosto y, por ahora, seis días de septiembre.
Hasta ahora, se han registrado en total 56.000 solicitudes para acceder con vehículo a la Isla. De esta cifra, 49.700 fueron aceptadas y 6.250 denegadas.
En relación a los turismos de visitantes, se han tramitado 29.080 solicitudes, con un balance de 24.500 aceptadas y 4.560 rechazadas.
Dentro de esta cuota, según el Consell, destaca el grupo específico de no residentes que trabajan en Formentera, que han presentado 1.100 peticiones, de las que han sido aprobadas 890.
Al mismo tiempo, se han gestionado 25.800 autorizaciones de temporada bonificadas. Unas 1.400 no han podido ser validadas al no cumplir los requisitos para acceder a la bonificación.
CONTROL Y SANCIONES
El Consell ha informado de que en junio se detectaron 1.600 vehículos circulando sin autorización, por lo que se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.
ACCESO AL PARQUE NATURAL
En cuanto a los datos de control de accesos en la zona de Illetes, en mayo se registraron 7.919 vehículos, casi 1.600 más que en mayo de 2024. Además, se registraron 6.325 motos, casi 900 más.
A partir de junio, la tendencia cambió y los accesos descendieron en 2.600 turismos y 1.796 motos.
En conjunto, el Consell ha destacado que los datos evidencian un inicio de temporada con mayor dinamismo, pero con una reducción sostenida en el uso de vehículos privados en los meses centrales del verano.