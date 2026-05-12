El programa 'Jóvenes en la Serra de Tramuntana' del Consell contará con 102 plazas para su primera edición de verano

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PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Jóvenes en la Serra de Tramuntana' del Consell de Mallorca contará con 102 plazas para su primera edición durante el verano.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el programa, con un plazo de inscripción desde el 13 hasta el 19 de mayo, ofrece actividades en la naturaleza para niños y jóvenes de entre nueve y 17 años y tendrá lugar en el refugio del Pont Romà de Pollença.

Los participantes acudirán al refugio por turnos según su edad, con una duración de tres días y dos noches cada uno para realizar excursiones de montaña, juegos de orientación, actividades creativas, visitas culturales y exploración de la Serra de Tramuntana.

La institución insular ha recordado que solo serán aceptados los residentes en Mallorca en la franja de edad establecida y que las excursiones previstas son de dificultad media-alta.

Así, el primer turno tendrá lugar del 22 al 24 de junio para niños de nueve a 11 años (nacidos entre 2015 y 2017); el segundo, para jóvenes de 12 a 14 años (nacidos entre 2012 y 2014), transcurrirá del 25 al 27 de junio; y el tercero lo hará desde el 1 al 3 de septiembre y estará dirigido a jóvenes de 15 a 17 años (nacidos entre 2009 y 2011).

En total, se ofrecen 34 plazas por turno, de las cuales 31 son por vía ordinaria y tres están reservadas para participantes derivados de los servicios sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) o de los ayuntamientos.

El precio de las plazas ordinarias es de 35,33 euros, mientras que las plazas bonificadas tienen un coste de 17,67 euros. El programa incluye transporte de ida y vuelta desde Inca hasta el refugio del Pont Romà de Pollença, alojamiento en régimen de pensión completa, excursiones, actividades guiadas, seguros y material homologado.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que el programa busca fomentar el contacto con la naturaleza y los hábitos saludables, así como el respeto por la Serra de Tramuntana.