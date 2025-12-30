El programa 'Patis Oberts' cierra 2025 con más de 11.000 asistencias

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Patis Oberts', impulsado por el Ayuntamiento de Palma y puesto en marcha en octubre de 2024, ha cerrado 2025 con más de 11.000 asistencias, lo que para el consistorio supone la constatación de la elevada satisfacción de las familias y el impacto positivo del servicio en la cohesión social y la dinamización de los barrios.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que el programa 'Patis Oberts' ha cerrado su primer año completo de funcionamiento con un total de 11.348 asistencias, consolidándose como un recurso socioeducativo de referencia en los barrios donde se desarrolla.

Del total de asistencias registradas a lo largo de este año, 2.911 correspondieron a niños acompañados por sus familias, mientras que 8.437 fueron menores que utilizaron el servicio de forma autónoma, lo que evidencia el papel de los patios escolares como espacios seguros.

Actualmente, el programa se desarrolla en los CEIP Es Pont, Jafudà Cresques, Joan Capó, El Terreno, Gabriel Vallseca, Miquel Porcel, Cas Capiscol y Can Pastilla.

La memoria anual destaca también la importancia de la coordinación con los Servicios Sociales, las Amipas y las entidades culturales y comunitarias de los distintos barrios, con el objetivo de reforzar el impacto del programa y ampliar su alcance entre las familias.

Durante este primer año, 'Patis Oberts' ha combinado espacios de juego libre con actividades dinamizadas adaptadas al contexto de cada centro.

La programación ha incluido juegos cooperativos y actividades físicas, talleres artísticos y manuales vinculados a festividades y estaciones del año, juegos de mesa y propuestas educativas orientadas a la convivencia, la igualdad, los hábitos saludables y la educación ambiental.

Asimismo, cabe destacar la programación extraordinaria de agosto, dentro del proyecto 'Obertament als Patis', con jornadas especiales dinamizadas por voluntariado juvenil de diversas comunidades autónomas, en colaboración con el Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Durante el mes de noviembre se ha llevado a cabo un proceso de evaluación en el que han participado familias, niños y los equipos dinamizadores.

Las conclusiones reflejan una valoración global muy positiva, destacando las familias el trato profesional del equipo educativo, la seguridad de los espacios y la utilidad del servicio como recurso de conciliación y apoyo al tiempo de ocio después del horario lectivo.

En esta línea, 'Patis Oberts' reafirma la apuesta de Cort por el bienestar social y educativo, convirtiendo los patios escolares en espacios de encuentro que favorecen la convivencia y cohesión social, al tiempo que ofrecen a niños, jóvenes y familias un entorno gratuito para actividades educativas y recreativas en su propio barrio.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto anual de 310.552 euros y se desarrolla durante todo el año, incluyendo los periodos de verano, Semana Santa y Navidad. El programa se dirige a familias con niños de entre tres y 12 años.