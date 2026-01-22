El programa de radiocirugía cerebral de Son Espases trata 81 lesiones de 51 pacientes en un año

El programa de radiocirugía cerebral de Son Espases atienda a 51 pacientes y trata 81 lesiones en un año - CAIB

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de radiocirugía cerebral del Hospital Universitario Son Espases ha atendido a 51 pacientes y ha tratado 81 lesiones desde su puesta en marcha hace un año.

Así se ha dado a conocer en el balance del programa, que comenzó a aplicarse en octubre de 2024, celebrado en Son Espases este jueves, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

La doctora del Servicio de Neurocirugía Sofía López ha explicado que la radiocirugía cerebral se trata de un procedimiento mediante el cual se administra radiación de alta precisión y en unas dosis muy elevadas directamente sobre lesiones intracraneales, lo que evita las cirugías abiertas.

Esta radiación se dirige con una exactitud milimétrica, con lo cual se pueden tratar lesiones muy pequeñas y situadas en zonas delicadas del cerebro, ha señalado.

En Son Espases se utiliza, principalmente, para patologías oncológicas, vasculares y funcionales.

De su lado, la doctora del Servicio de Oncología Radioterápica Esther Mayrata ha recordado que el 30 por ciento de los pacientes oncológicos desarrollan metástasis cerebrales, por lo que era necesario disponer de esta técnica en el centro.

Asimismo, ha subrayado que la consolidación actual del programa es el resultado de un largo recorrido, que comenzó en enero de 2024 cuando un equipo multidisciplinar compuesto por todos los servicios implicados inició una formación especializada en Brainlab (Múnich).

Posteriormente se elaboró un protocolo propio, y el primer paciente fue tratado el 25 de octubre de 2024. Desde entonces, un Comité de Radiocirugía se reúne cada dos semanas para valorar todos los casos.

En total, durante este primer año se han tratado 81 lesiones en 51, en su mayoría malignas. Las metástasis procedentes de cáncer de pulmón son las más frecuentes, seguidas de las de cáncer de mama. Según han destacado, se ha logrado un control local de la metástasis en el 80 por ciento de los casos, con una técnica que los pacientes toleran muy bien.

Igualmente, el doctor del Servicio de Radiofísica Daniel Morera ha destacado que se trata de un procedimiento muy complejo, basado en la administración de altas dosis por fracción, en pocas sesiones y sobre unos volúmenes muy pequeños.

Por eso, ha agregado, el papel del acelerador lineal de electrones ha sido esencial, tanto para garantizar la precisión como para mantener la seguridad del tratamiento.

Finalmente, la doctora de Neurorradiología Carmen Gassent ha explicado que su servicio es el responsable de garantizar la seguridad del tratamiento y de evaluar la lesión antes y después de la radiocirugía.

También ha descrito las principales funciones del Comité, los aspectos técnicos más relevantes y la importancia de hacer un seguimiento radiológico exhaustivo tras el procedimiento.

Después de un año de experiencia, los retos que se plantea el equipo consisten en ampliar las indicaciones de la radiocirugía cerebral y mejorar la precisión diagnóstica, con el objetivo de ofrecer unos tratamientos cada vez más personalizados y eficaces.