Programación de Navidad en Palma 2025: más de 300 actividades que combinan tradición, cultura y música

Archivo - Encendido de las luces de Navidad 2024 en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado un amplio programa para celebrar la Navidad 2025 y que, para ofrecer una propuesta festiva diversa, participativa y pensada para todas las edades, incluye más de 300 actividades que combinan tradición, cultura, música y dinamización comercial.

La programación se desarrollará del 21 de diciembre al 3 de enero de 2026, incluyendo también actividades matinales en fines de semana y vacaciones escolares.

Por su parte, PalmaActiva, en consenso con las patronales del comercio, ha impulsado también este año una gran campaña con 138 actividades bajo el lema 'El comerç local il·lumina Nadal' ampliando la oferta del año pasado con más propuestas y horarios.

Destaca como punto de partida el tradicional encendido de luces, este sábado a las 19.00 horas, que este año se celebra por primera vez en la plaza de España con el espectáculo inaugural 'El baile de las dos estrellas'.

RUTA DE BELENES

Visitar belenes es uno de los planes destacados de las fiestas de Navidad y la programación de Palma comienza, precisamente, con la inauguración este viernes del Belén de Cort, que podrá visitarse hasta el 5 de enero de 2026, de 09.00 a 20.30 horas en días laborables y de 10.00 a 20.00 horas los sábados, domingos y festivos.

Palma contará igualmente con otros belenes repartidos por la ciudad durante las fiestas navideñas, entre ellos el de la Hermandad Virgen del Rocío, el de la Misericòrdia, el del Consell de Mallorca, el de la Iglesia de Sant Antoni Abad, el de la Iglesia de Sant Roc, el de la Iglesia Purísima Concepción, el del Mercat de Santa Catalina, el del Convento de Santa Clara, la exposición de Dioramas Navideños, el del Centro de Historia Militar de Palma, el de la Parroquia de Santa Catalina Thomàs, el de la Fundació Barceló, o el monumental de Sant Antoniet.

CONCIERTOS DE CORALES Y ACTIVIDADES ITINERANTES

Una de las apuestas más destacadas son los conciertos de corales, que gracias a su gran acogida vuelven a llenar Palma de villancicos y música en directo.

Habrá 16 conciertos en puntos emblemáticos como plaza de Cort, paseo del Born, plaza de la Porta Pintada, plaza del Mercat, S'Hort del Rei, Can Pastilla y Son Ferriol.

El primero tendrá lugar este viernes, de 18.30 a 20.30 horas, con los coros Vermells de la Seu y Palma Gospel Singers.

También se realizarán actividades itinerantes como charangas, elfos y pajes reales, así como flashmobs en calles y barrios como Blanquerna, Nuredduna, Sant Miquel, Bonaire, Jaume III, La Rambla, los mercados municipales y las zonas de Cort, Born, Can Pastilla, Son Ferriol, Son Rapinya-La Vileta y otras áreas comerciales.

Entre las actividades estáticas destacan los cuentacuentos, photocalls con el paje real, Papá Noel con trineo, talleres de manualidades (incluyendo barro) y pintacaras, disponibles en puntos como plaza Santa Pagesa, Nuredduna, plaza de la Salut, La Rambla, parque de les Estacions, paseo del Born, plaza de Cort, plaza de España, plaza Mayor y Son Rapinya-La Vileta.

Como novedad, este año se incorpora la iniciativa 'Piano en Ciutat', que permitirá a cualquier persona sentarse y tocar un piano instalado en espacios emblemáticos como Cort, Sant Miquel, La Rambla, Born y plaza del Marqués del Palmer.

CASALS DE BARRI Y PERSONAS MAYORES

Los diferentes casals de barri de Palma acogerán también actividades navideñas como intercambios de postales, talleres de manualidades, chocolatadas, recogidas solidarias de alimentos y juguetes, conciertos de villancicos y karaokes; y, por su parte, las bibliotecas municipales ofrecerán coloquios, talleres y clubes de lectura especiales para estas fechas.

Los teatros municipales han preparado, asimismo, una variada programación navideña con obras teatrales, espectáculos infantiles y propuestas musicales, mientras que el Casal Solleric, Can Balaguer, Espai Cor y la Fundació Miró Mallorca ofrecerán talleres, conciertos y exposiciones de primer nivel.

La programación navideña de este año incluye también actividades dirigidas a las personas mayores, como los recorridos por la ciudad con el tren de las patronales de comercio y las rutas para poder disfrutar y visitar las luces navideñas en bus turístico.

El programa se completa con citas deportivas abiertas a la ciudadanía, como la 'Marcha por la Igualdad', festivales de patinaje, carreras infantiles y zonas al aire libre dedicadas a las manualidades navideñas y talleres de barro.

CALENDARIO INSTITUCIONAL

El calendario institucional continuará el 30 de diciembre con la Misa canto de la Salve y la ofrenda floral a la Virgen María.

El 31 de diciembre se celebrará la tradicional colocación del Estandarte Real de la Conquista de Mallorca y la Cimeria del Rey Martín, la Misa Solemne en la Seu y la representación de La Colcada, de Pere d'Alcàntara Penya.

El nuevo año traerá consigo la llegada oficial de los Pajes Reales a la plaza de Cort el 3 de enero, seguida de la Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, que este año estrenará todas sus carrozas renovadas.

El ciclo de celebraciones concluirá el 6 de enero con la tradicional representación de L'Adoració dels Tres Reis d'Orient en Ses Voltes.