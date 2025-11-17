Encendido de las luces de Navidad en Palma 2025: ¿dónde y a qué hora ver el alumbrado?

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ya lo tiene todo listo para el encendido de las luces de Navidad de 2025, que tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, y que se trasladará, por primera vez, a un espacio emblemático de la ciudad que ha sido recientemente remodelado, la plaza de España.

Así lo ha informado la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, este lunes, en una rueda de prensa, junto a la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la que ha explicado que el objetivo de este cambio de espacio es acoger el acto "con mejores condiciones de visibilidad y seguridad".