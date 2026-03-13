Prohens acudirá este sábado a la misa rociera con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una foto de archivo.
Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 18:52
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PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la misa rociera con motivo de la celebración de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Palma.

La misa se celebrará en la Parroquia de San Juan de Ávila de Palma a las 19.00 horas y también asistirá el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Sergio David Pérez.

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