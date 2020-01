Prohens acusa a Lastra de "instrumentalizar a las mujeres" en su intervención en la segunda jornada de investidura

Publicado 05/01/2020 12:17:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Baleares, Marga Prohens, ha acusado este domingo a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, de "instrumentalizar a las mujeres" en su intervención en la segunda sesión de investidura.

Según ha expresado Prohens este domingo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter recogido por Europa Press, "de instrumentalizar el feminismo a instrumentalizar a la mujeres... Pues, no bonita, no, las mujeres no son sólo de izquierdas ni sólo las representa la izquierda".

En este sentido, ha señalado que "aquí el peligro es querer que todas seamos iguales: del paternalismo machista al lastrismo..."