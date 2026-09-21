Prohens acusa al PSOE de pretender llegar a cinco millones de turistas en 2031

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este lunes al PSOE de pretender alcanzar los cinco millones de turistas en Baleares en 2031, lo que ha calificado de "una cifra desorbitada".

Prohens se ha referido este lunes en Menorca a las manifestaciones en Palma y Eivissa contra la ampliación de los aeropuertos mostrando "el máximo respeto con cualquier persona que, de manera cívica y respetuosa, salga a la calle para expresar su malestar".

Durante su visita a Menorca, la presidenta ha denunciado las ampliaciones "faraónicas y por la puerta de detrás" de los aeropuertos de Baleares incluidas en el en el Documento de Ordenación Aeroportuaria DORA III, de las que "nunca se ha informado al Govern", según ha explicado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la postura del Ejecutivo autonómico es "de contención y de no incrementar el número de plazas". En este sentido, ha destacado que "la mejor estrategia es haber aprobado la ley de cogestión aeroportuaria en el Parlament, con el voto en contra del PSOE". "Nos vetaron porque según decían poníamos en juego la viabilidad de Aena", ha concluido.