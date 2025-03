Prohens afirma que Mazón y el Gobierno central tienen que "aclarar" lo que hicieron en la DANA

Defiende que el PP pacte con Vox y rechaza el "chantaje" de repartir menores migrantes entre comunidades: "Nos vamos a negar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado este miércoles que tanto el presidente valenciano, Carlos Mazón, como el Gobierno de Pedro Sánchez tienen que "aclarar todos los hechos" en la investigación judicial abierta sobre la gestión de la DANA.

Aunque Prohens ha señalado que la responsabilidad de Mazón y su Gobierno "en estos momentos" es "centrarse en la reconstrucción" de la provincia de Valencia afectada por el temporal que causó más de 200 muertos, "a pesar de todo el ruido y del procedimiento judicial", la presidenta ha dicho también que "es muy importante respetar los tiempos" de la causa que instruye la jueza de Catarroja, que ha citado a declarar como investigados a dos excargos de la Generalitat Valenciana.

"Y es dentro de esta investigación judicial, que está incipiente todavía, donde tendrán que darse todas las explicaciones y aclarar todos los hechos. No solo la Generalitat, que por supuesto, sino también el Gobierno de España, que también tenía su parte de responsabilidad", ha indicado en un desayuno informativo de 'La Razón'.

La dirigente ha sostenido que las dos administraciones tienen que colaborar con los jueces y los fiscales, "dar toda la información que reclama y que merece la ciudadanía", y que "se depuren responsabilidades si tienen que depurarse".

"Pero, sobre todo, la responsabilidad de Mazón ahora es garantizar que la reconstrucción sea una realidad lo más rápido posible", ha añadido Prohens, que cree que lo que les importa a los ciudadanos "es volver a la vida normal, en la medida que se pueda, cuanto antes".

RELACIÓN CON VOX

Al ser preguntada si es partidaria de negociar con Vox, ha reconocido que es "muy complicado" porque los de Santiago Abascal toman las decisiones a partir de "directrices nacionales que poco o nada tienen que ver con las necesidades de las Comunidades Autónomas".

Pero ha asegurado que "hay que hablar con Vox" y "llegar a acuerdos de gobernabilidad". "Por supuesto, somos los dos partidos que al final podemos compartir más puntos de nuestros programas de gobierno", ha apostillado.

Eso sí, ha pedido a Vox que no trate de imponer todas sus ideas como condición para apoyar al PP, que "se respete siempre la proporcionalidad a la hora de exigir el cumplimiento de ciertas medidas".

PROTEGER LAS FRONTERAS MEJOR QUE REPARTIR MIGRANTES

Prohens también se ha pronunciado sobre el reparto entre Comunidades Autónomas de los menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, asegurando que es un "chantaje" del Gobierno central que "no supondría más que un parche" y que Baleares ha llegado al "límite".

"Nos vamos a negar", ha enfatizado, antes de admitir que no sabe si esa negativa "va a servir de algo" y de reclamar que no se les "solos ante la crisis migratoria", porque aunque no sea igual que el "drama humanitario" de Canarias, Baleares ha pasado en ocho años "de recibir de manera anecdótica a 22 personas migrantes a recibir 6.000 personas llegadas de manera irregular en patera en 2024".

Prohens ha indicado que el crecimiento "exponencial" de la inmigración irregular en Baleares "no se da en ninguna otra región" y ha supuesto la "saturación" de los servicios de acogida, dada la ruta "consolidada" de pateras desde Argelia que "niega todavía el Gobierno de España".

"No podemos quedarnos hablando de repartos, sino que tenemos que hablar de un cambio drástico en la política migratoria que pase por la protección de nuestras fronteras, por la lucha contra las mafias que juegan con la vida de estas personas y con la seguridad de los propios residentes", ha demandado, para agregar que "no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad".

CONDONAR DEUDA A LAS COMUNIDADES SON "MIGAJAS"

Además, la presidenta balear ha criticado la propuesta del Gobierno para condonar deuda a las CCAA a través de "malabarismos contables y juegos de trile", cuando lo ha "negociado exclusivamente por y para Cataluña".

Prohens ha expuesto que la quita ofertada perjudica a los ciudadanos de las islas, ya que Hacienda propone condonar 1.413 euros a cada balear mientras ofrece perdonar 2.135 a cada catalán.

"El problema ya no es el agravio, el problema es que esta deuda no desaparece, sino que la asumimos el conjunto de los españoles, todo ello mientras se hurta el debate de fondo que es la necesaria reforma de un sistema de financiación caducado", ha señalado.

Y ha reclamado que la reforma de la financiación tiene que hacerse de forma multilateral entre todas las comunidades, reivindicando que lo dice con "la autoridad de ser la segunda comunidad aportadora neta al sistema, solo por detrás de Madrid y por delante de Cataluña".

En este sentido, ha manifestado que Baleares defenderá que la financiación autonómica tenga en cuenta el principio de ordinalidad, el crecimiento poblacional, la población flotante, el coste de los servicios derivados de la plurinsularidad y que se respete la autonomía fiscal.

"Baleares no pedirá ser más que nadie, pero tampoco permitiremos ser menos que cualquier otra comunidad autónoma y no vamos a aceptar las migajas de aquello negociado solo con otra comunidad", ha dicho.

NO CREE QUE LA SITUACIÓN MUNDIAL AFECTE AL TURISMO

Y frente a la preocupación por la situación internacional, la presidenta balear ha afirmado que "no hay motivos de alarma" de cara a la próxima temporada turística, ante la incertidumbre que se está viviendo en el ámbito internacional por los problemas diplomáticos entre EEUU y Europa, aunque ha apuntado que se trata de la industria del turismo es "sensible" a estos cambios.

Por último, Prohens ha lamentado que no hay comunicación con el Gobierno de Sánchez y ha definido la relación como de "coma inducido", además de criticar la actitud del PSOE ante la cuestión de la contratación de la expareja del exministro Ábalos en empresas públicas, sentenciando que "se les ha caído la bandera del feminismo".