Prohens agradece la "vocación de servicio y entrega" de los efectivos de Baleares desplazados a Castilla y León

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido la "vocación de servicio y entrega" de los efectivos del contingente de emergencias del Ejecutivo autonómico que este martes ha salido desde Mallorca, Menorca e Ibiza, hacia Barcelona y Valencia para poner rumbo a León, para luchar contra los incendios de Castilla y León.

En un mensaje publicado a través de la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Marga Prohens ha explicado que Baleares responde a la petición de ayuda de la Junta de Castilla y León con el envío a la zona afectada por los incendios de un contingente de cerca de una cincuentena efectivos de bomberos, agentes de medio ambiente, técnicos de emergencias, de telecomunicaciones, equipos del SAMU y voluntarios de Protección Civil, además de una veintena de vehiculos y medios técnicos.

Un dispositivo que, según ha asegurado la dirigente autonómica, permite a Baleares "responder de manera solidaria" y a la vez garantizar la respuesta "inmediata" en caso de incendio en las Islas, donde este martes, ha recordado, se continúa en nivel máximo de peligro por incendio forestal (AlertaFoc4) en las cuatro Islas.

En este sentido, Prohens ha expresado su agradecimiento a los efectivos voluntarios de este contingente por su "vocación de servicio y entrega". "Sois un orgullo para las Baleares", ha subrayado finalmente la presidenta del Govern.