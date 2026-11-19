Prohens anima en Inca a disfrutar del Dijous Bo, "hacer pueblo y reencontrarse con las raíces". - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha animado este jueves en Inca a la ciudadanía a disfrutar de la feria del Dijous Bo y a "hacer pueblo y reencontrarse con las raíces".

La líder del Govern ha recorrido la feria con el resto de autoridades que han visitado este jueves la capital del Raiguer y ha expresado su deseo de que la ciudadanía aproveche esta jornada para reencontrarse, degustar el producto local y curiosear por las paradas.

Prohens ha dado las gracias a asociaciones, comerciantes, artesanos, al Ayuntamiento y a todos los que hacen posible la feria por abrir las puertas de la ciudad de Inca, convertida hoy "en capital de Mallorca y Baleares". "Es una fecha que todos tenemos marcada en el calendario", ha afirmado.

"Las ferias son una manera de reencontrarnos en nuestra esencia, nuestras raíces y nuestra manera de ser", ha concluido.

La presidenta ha participado en la recepción de autoridades en la Casa de la Vila de Inca, donde ha sido recibida por el alcalda, Virgilio Moreno, y después ha recorrido la feria.