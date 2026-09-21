Prohens anuncia ayudas destinada a los artesanos para la reparación de maquinaria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una visita a la empresa Homers - CAIB

MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes una convocatoria de ayudas dotada con 500.000 euros para la reparación de maquinaria destinada a los artesanos de Baleares que, según ha dicho, es "una respuesta a las peticiones del sector".

Precisamente este lunes, la presidenta ha visitado la fábrica de calzado Homers, en Ciutadella, acompañada del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en el marco de la apuesta del Ejecutivo por reforzar el tejido productivo y empresarial de Menorca y, especialmente, su industria.

"Homers es un ejemplo de la industria menorquina arraigada en el territorio. La empresa comenzó en Ciutadella en 1969 y, desde hace más de cinco décadas, ha mantenido su actividad vinculada a la fabricación de calzado, contribuyendo a preservar una actividad industrial con una fuerte tradición en la isla", han subrayado desde el Govern.

Durante su visita, Prohens ha destacado que "la industria es una pieza fundamental para avanzar hacia un modelo económico más diversificado" y ha señalado que el objetivo del Govern es que "el sector industrial recupere progresivamente el peso que históricamente ha tenido dentro de la economía de las islas".

"Menorca tiene una industria con una gran tradición, con empresas que han sabido mantenerse arraigadas en la isla durante generaciones y que hoy continúan mirando hacia el futuro. Desde el Govern queremos acompañarlas para que puedan crecer, modernizarse y ser más competitivas", ha afirmado la presidenta.

Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que esta apuesta tendrá una presencia concreta en el nuevo plan director de industria de Baleares 2027-2031 que el Govern está elaborando actualmente y que marcará las líneas estratégicas de la política industrial durante los próximos años.

"El nuevo plan parte de la realidad y de las necesidades de las empresas industriales de todas las islas y contará con la participación del sector con el objetivo de definir una política industrial que dé respuesta a los retos actuales y prepare a las empresas para afrontar los desafíos del futuro", han dicho.

En este proceso, la industria menorquina tendrá un papel destacado, especialmente sectores como el calzado, que cuentan con una larga trayectoria, un importante conocimiento acumulado y un fuerte arraigo territorial.

En paralelo a la elaboración del nuevo plan director, el Govern prepara una nueva convocatoria de ayudas específica para las empresas industriales de Menorca, con un presupuesto de 4 millones de euros, destinada a impulsar proyectos de modernización y digitalización. La convocatoria permitirá apoyar a las empresas en los procesos de inversión necesarios para actualizar sus estructuras productivas, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus procesos y su competitividad.