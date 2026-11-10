Prohens, a Apesteguia: "¿Qué hacía Vidal abrazando a Puente tras dimitir por las encuestas de Tezanos?"

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha preguntado este martes al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, "qué hacía el diputado Vicenç Vidal abrazando al exministro Puente después de haber dimitido no por 100 muertos sino por las encuestas de Tezanos".

Así se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes, después de que el ecosoberanista haya preguntado a Prohens por las perspectivas de turismo para 2027, criticando que se "siga fiando todo" al mismo monocultivo.

"El año que viene habrá menos plazas turísticas, menos coches en las cuatro islas, menos cruceristas y menos coches de alquiler. Lo que no habrá será poder de decisión sobre los aeropuertos", ha señalado antes de hacer la referencia al exministro.