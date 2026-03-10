Prohens asegura que el Govern defenderá "siempre" y "por encima de todo" los intereses de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apuntado que el Govern defenderá "siempre" y "por encima de todo" los intereses de Baleares, ante el Gobierno central, la UE o "quien haga falta, gobierne quien gobierne".

Esta ha sido la respuesta que ha dado este martes la representante del Ejecutivo en el pleno del Parlament, en el que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, le ha consultado sobre si ha instado al PP europeo (PPE) a romper la coalición con el PSOE europeo (S&D) que mantienen en las instituciones de la UE.

Prohens ha replicado que el grupo en el que estaba integrado Vox --Conservadores y Reformistas-- forman parte de la Comisión Europea y, de hecho, el vicepresidente, Raffaele Fitto, es miembro del partido de la presidenta de Italia, Giorgia Meloni.

De este modo, ha ironizado con que a Meloni no se la puede tildar de "peligrosa izquierdista globalista" y ha resaltado que en esta legislatura se han adoptado medidas que "van en línea" con lo propuesto por el Govern.

Entre estas iniciativas figuraría el Pacto de Migraciones y Asilo, que la UE se comprometa a "simplificar" normativa del Pacto Verde Europeo o el diseño de una estrategia diferenciada para las islas.

Por su parte, Cañadas ha reclamado a la presidenta del Govern que llame a los 'populares' europeos a romper el pacto con los socialdemócratas, porque, a su manera de ver, las políticas de la UE "perjudican gravemente" a Baleares.