Prohens asegura que se modificará el trazado del tren de Alcúdia para evitar "afectaciones" a la Marjal de sa Pobla

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que el Govern realizará las modificaciones necesarias al proyecto de prolongación del tren de Alcúdia para evitar "afectaciones" a la Marjal de sa Pobla.

Así lo ha dicho en su discurso en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament, en el que ha indicado que tras la exposición pública del proyecto, se están estudiando las alegaciones presentadas.

El objetivo, según ha remarcado, es realizar las modificaciones necesarias para lograr un trazado con "el máximo consenso posible", especialmente en su paso por el municipio de sa Pobla, para evitar "cualquier afectación" a la Marjal, ha dicho.

"Conscientes de que es el símbolo del alma y la raíz payesa de todo un pueblo", ha sostenido Prohens, para después agregar que se aprovechará para la recuperación de su patrimonio histórico y etnográfico.