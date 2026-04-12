Prohens asiste al estreno del proyecto cultural 'Lou Bastimen' en Puigcerdà

Estreno del proyecto cultural 'Lou Bastimen' - CAIB

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Marga Prohens, ha asistido este domingo a Puigcerdà para asistir al estreno del proyecto cultural 'Lou Bastimen' impulsado por los Xeremiers de Sóller.

Esta iniciativa, según ha informado el Ejecutivo autonómico, nace con vocación de reforzar los vínculos entre los territorios de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

El estreno del proyecto se ha celebrado en el Teatro Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà, donde la presidenta ha pronunciado unas palabras.

Según ha resaltado, la obra teatral y musical ha sido impulsada por los Xeremiers de Sóller, fruto de más de un año de trabajo conjunto e intercambio artístico entre territorios.

"Una propuesta que nos reconecta con nuestras raíces y nos recuerda los vínculos históricos, culturales, comerciales, económicos y humanos que nos unen con Catalunya y Occitània, con el Mediterráneo como espacio de encuentro", ha subrayado.