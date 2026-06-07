Prohens asiste en Madrid a la misa del Corpus presidida por León XIV - @MARGAPROHENS

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern ha participado este domingo en la misa del Corpus presidida por el Papa León XIV en Madrid.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha calificado la cita como "un momento único que ha reunido a más de un millón de personas con un sentimiento compartido".

Prohens ha destacado como "especialmente emocionantes" las palabras del Pontífice sobre la profunda fe que sigue viva en España y poder ver las calles de Madrid llenas de jóvenes.

La presidenta se ha mostrado agradecida y emocionada por haber podido representar a Baleares este "momento histórico".