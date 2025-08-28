Prohens asiste a la misa de Sant Agustí en s'Arracó

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, en la misa celebrada en la iglesia de s'Arracó con motivo de las fiestas de Sant Agustí. - CAIB

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este jueves a la misa solemne celebrada en la iglesia de s'Arracó (Andratx) con motivo de las fiestas de Sant Agustí.

"S'Arracó celebra su gran día, el día de su patrón, Sant Agustí. Una de las fiestas más sentidas por los vecinos y que pone en valor nuestras raíces", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens ha sido recibida por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y otros miembros de la corporación municipal.

A ellos y a las entidades que han participado en la organización de las fiestas les ha agradecido el trabajo realizado "para mantener vivas nuestras tradiciones".