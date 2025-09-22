Prohens asiste a presentación de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 este martes en Bruselas

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá a la presentación de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 este martes en Bruselas.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens asistirá este martes, a las 17.45 horas, en el restaurante del Parlamento Europeo, en Bruselas, a la presentación de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031.

En el acto también estarán presentes el alcalde de Palma, Jaime Martínez; la eurodiputada Rosa Estaràs, y el eurodiputado Antonio López-Istúriz, entre otros asistentes.

La presidenta pronunciará unas palabras de clausura.