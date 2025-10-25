Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este domingo a la caminata popular de la X Carrera Solidaria Mallorca en Marcha contra el Cáncer.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens cortará este domingo, a las 11.30 horas, la cinta de la salida de la caminata popular de la X Carrera Solidaria Mallorca en Marcha contra el Cáncer, en el Parc de la Mar de Palma. Los participantes recorrerán una distancia de cuatro kilómetros.

La presidenta estará acompañada por la consellera de Salud, Manuela García, y por el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en las Baleares, José Reyes, entre otras autoridades.