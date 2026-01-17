Prohens asistirá este domingo a la Gala Sant Antoni, en la que se entregarán los premios del 'Diari Menorca'

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - CAIB - Archivo

MENORCA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo, en el Teatre des Born de Ciutadella, a la Gala Sant Antoni, en la que se entregarán los premios del 'Diari Menorca'.

Según ha avanzado el Ejecutivo a los medios, la presidenta Prohens participará este domingo, a las 19.00 horas, en la Gala Sant Antoni y en el acto de entrega de los premios 'Protagonistes de la Vida Menorquina 2025' y de los premios periodísticos Mateu Seguí Puntas, Domingo Marqués y Andrés Casasnovas, que organiza el 'Diari Menorca' en el Teatre des Born de Ciutadella.

A su llegada, Prohens será recibida por el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer; la presidenta de Editorial Menorca, Carme Serra, y el editor del 'Diari Menorca' y consejero de Editorial Menorca, Josep Pons Fraga.

Tras la entrega de los galardones, la presidenta cerrará el acto con unas palabras.