Prohens asistirá este jueves al nombramiento de Juan Llull como hijo adoptivo de Sant Llorenç des Cardassar

Archivo - La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al pleno extraordinario de nombramiento de Juan Llull Juan, fundador y presidente de la cadena Hipotels, como hijo adoptivo del municipio de Sant Llorenç des Cardassar.

La presidenta estará acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde del municipio, Jaume Soler, entre otras autoridades.

El pleno se celebrará a las 12.30 horas en el Auditorio Sa Màniga y, después del acuerdo de nombramiento y de la entrega de la distinción de hijo adoptivo a Juan Llull, la presidenta intervendrá con unas palabras.