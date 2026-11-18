Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá a la recepción de autoridades que tendrá lugar en la casa consistorial de Inca, con motivo del Dijous Bo 2026.

Prohens será recibida por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, a las 10.00 horas. Tras las intervenciones de las autoridades, la presidenta participará en un recorrido oficial por la feria del Dijous Bo y, aproximadamente a las 12.30 horas, realizará entrega de uno de los galardones del concurso de cerdo negro.

Por otro lado, también este jueves, la líder del Ejecutivo asistirá al acto de entrega de los Siurells de Plata Última Hora 2026, que se celebrará a las 19.00 horas en Son Termes, en Bunyola.

La presidenta será recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra; la directora de Medios Audiovisuales y consellera del Grupo, Paula Serra; el consejero editorial, Miquel Serra, y el consejero delegado, Pere Rullán.

Durante la gala se entregarán los galardones correspondientes a distintas categorías y el Siurell de Honor Pere A.Serra. La presidenta cerrará el acto con una intervención institucional.