Prohens asistirá este lunes a la presentación de los nuevos vehículos para agentes de medio ambiente

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, asistirá a la presentación de los nuevos vehículos para los agentes de medio ambiente de Baleares.

El acto se celebrará a las 12.30 horas en la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La líder del Ejecutivo pronunciará unas palabras y, al finalizar la presentación, se atenderá a los medios de comunicación.