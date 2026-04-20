Prohens asistirá este martes al lanzamiento de la publicación 'Forbes Baleares'

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudirá este martes al acto de lanzamiento de la publicación 'Forbes Baleares', que se celebrará en el Hotel Melià Victoria.

La líder del Ejecutivo estará acompañada del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y también estarán presentes el presidente de SpainMedia y editor de 'Forbes', Andres Rodríguez, y el CEO de 'Forbes España', Ignacio Quintana, entre otros.