Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante un minuto de silencio en memoria de Francesc Antich, en una reunión del Consell de Govern extraordinario, en el Consolat de Mar, a 3 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (Esp - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).
El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 19.00 horas en la Catedral Primada de Toledo.
La ceremonia, oficiada por el arzobispado de Toledo, Francisco Cerro, acompañado por el obispo auxiliar, Francisco César García.
El acto contará con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, así como de las principales autoridades autonómicas.
Por la mañana, como es habitual, asistirá al pleno del Parlament, que arrancará a las 09.00 horas. A las 11.00 horas hará una breve parada para, en la misma sede de la Cámara autonómica, recibir en audiencia al embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, quien estará acompañado por el vicecónsul, Randy Valbuena.
Por parte del Govern asistirá la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.