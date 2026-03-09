Prohens asistirá este martes a los X Premios de Periodismo de la APIB

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá est martes a los X Premios de Periodismo, organizados por la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB).

La recibirán la presidenta de la APIB, Ángeles Duran; el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda; y la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

Durante el acto, que se celebrará a las 19.30 horas en el Hotel GPRO Valparaiso Palace & Spa, Prohens entergará uno de los premios y pronunciará unas palabras.